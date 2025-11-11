鳳凰颱風持續進逼台灣，中央氣象署今(11日)凌晨5:30發布海上陸上颱風警報。氣象署指出，颱風目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。氣象署指出，鳳凰颱風今天可能減弱為輕颱，最快今晚、周三清晨暴風圈有機會碰觸陸地，登陸地點以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

氣象署同時發布降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：臺灣海峽北部、臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據《ETtoday新聞雲》，氣象署預報員賴欣國指出，鳳凰颱風今可能減弱為輕颱，白天朝北慢慢轉北北東移動，每小時大約10公里，最快今晚至周三清晨，暴風圈有機會觸陸，周三下午到晚間可能登陸南台灣，以高屏機率較大，登陸時強度應該是輕颱下限，預估穿過台灣會減弱為熱帶低壓，最快周四清晨前後出海。

氣象署發布豪大雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、臺東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、臺北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨地區：宜蘭縣。

大豪雨地區：臺北市、新北市、花蓮縣、臺東縣。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，共伴效應將會最為明顯，尤其是在迎風面東北部的共伴效應將會最為明顯。今晨中央氣象署已針對宜蘭縣山區發佈超大豪雨警戒，臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區及臺東縣山區也有大豪雨警戒，降雨相當集中、持續且顯著。