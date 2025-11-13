入秋最強冷空氣下周一（17日）報到，強度直逼大陸冷氣團，前中央氣象局長鄭明典貼出氣象圖，並說明槽線的移動可以判斷地面冷空氣接近的時間，只見下周一「槽線夠深」，屆時全台降溫很有感，低溫都在20度以下，北台灣更下探15度。

鄭明典今天上午在臉書貼出氣象圖並發文說明，槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間，不過冷空氣的強度還要參考其他資料。

鄭明典表示，氣象圖顯示下周一槽線夠深，預估會有一股冷空氣在下周一晚上接近台灣；中央氣象署預測，這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20度以下，應該很有感。

氣象專家林得恩也在臉書發文指出，下一波東北季風預計下周一南下，北部、東半部雨勢略增，且可能是入秋以來降溫最明顯的一波，各地低溫跌到16至18度或更低，局部地區有機會降到14、15度，直逼大陸冷氣團等級。

氣象署說明近日天氣，今、明（13、14日）兩天受東北季風影響，北台灣天氣較涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，北部氣溫略升。

下周一至周三（19日）另一波東北季風增強，中部以北及東半部轉涼，其他地區早晚偏涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星降雨，其他地區多雲。