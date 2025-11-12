今年第26號颱風「鳳凰」今日晚上7時40分從屏東縣恆春鎮登陸，氣象署指出，颱風於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，已在8時30分解除海、陸警，統計颱風侵台期間，最高雨量發生在宜蘭縣東澳嶺，累積高達1065毫米；單日最大雨量在宜蘭冬山795毫米。

氣象署科長林秉煜表示，回顧鳳凰颱風襲台過程，其颱風外圍環流與東北季風共伴效應明顯，為基隆北海岸及東半部帶來相當可觀降雨量，縣市最大雨量發生在宜蘭縣東澳嶺1065毫米，其次依序為新北大粗坑753毫米、台北擎天岡569毫米、台東金針山473毫米。

此外，單日最大雨量為宜蘭冬山，11月11日雨量達到795毫米。另以歷年來11月的歷史資料來看，有2個測站單日最大雨量突破自身紀錄，包含蘇澳站11月11日單日最大雨量648.5毫米、基隆269毫米。

他表示，鳳凰颱風減弱為熱帶性低氣壓後將朝東北方向移動，高屏今晚將出現斷續強陣雨，但時間不會太長，花東則有些間歇降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區雨勢明顯，明日白天後中南部降雨逐漸緩和，花東局部零星雨，北台灣降雨明顯。

林秉煜提醒，明日東北季風增強，又容易下雨，北台灣溫度20至22度，周五、六季風減弱，溫度稍微回升，第2波東北季風在下周一報到，各地溫度16至18，高溫28至22度。