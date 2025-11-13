國民黨主席鄭麗文上任後，兩岸路線引發各界高度關注。台北論壇基金會榮譽董事長蘇起表示，對於鄭麗文目前的方向是同意的，不過兩岸談判沒那麼簡單，也佩服鄭麗文的勇氣。

蘇起今（13）日在網路節目《正經龍鳳配》中表示，對於鄭麗文當國民黨主席後走的方向是同意的，但蘇強調，兩岸談判沒那麼簡單，並表示包括他自己以及鄭麗文都是主張兩岸和談者，但還是算少數，因台灣許多人對大陸是陌生、排斥甚至有敵意。

「我完全可以理解他們為何會怕」，蘇起表示，從1949年到現在已經76年，但只有李登輝時代談了8年，馬英九時代談8年，代表76年中只有16年兩岸有談判，但有60年沒有談判，台灣老百姓對談判是陌生、排斥、恐懼的，這種心情完全可以理解。

不過蘇起強調，要理性看待，不能跟著感覺走，這世界不是跟著民意、感覺走，並提及前總統蔡英文在2014年接受遠見雜誌訪問，直言民進黨把民意看最大，認為只要有民意，大家就要配合，但蘇強調，在國際關係中，軍事最重要，還有經濟、外交等，民意是最外面那層，因民意可以扭曲、操弄。

蘇起表示，他很佩服鄭麗文的勇氣，過程並不簡單，並提及他早在2014年就呼籲和談，也拋出「三步走」，而第一步是每個黨的黨內要尋求共識，黨主席要在內部先尋求共識，再來跨黨討論，最後是跟大陸談判。