國民黨主席鄭麗文出席追思白色恐怖受難者活動爭議延燒，民進黨更將副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會做對比。行政院長卓榮泰11日表示，保護中華民國跟台灣主權安全的這項工作，在現在國民黨主席帶領下的國民黨，是不可能做到的。

立法院院會11日續邀卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。綠委林楚茵提到鄭麗文赴馬場町紀念公園參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」爭議，而中國全國政協主席王滬寧下令，中國涉台系統領導須學習吳石精神，批評吳石被故總統蔣介石認為共諜，如今國民黨的主席卻前去追思、配合學習吳石精神，倘若蔣介石在慈湖地下有知，可能都要爬出來跟鄭麗文拼是非對錯。

卓榮泰回應，吳石是共諜，共諜工作在當時就是消滅國民黨，而且要把台灣完全納於中國共產黨統治當中，也就是要用中國的共產黨極權統治取代國民黨黨國體制，且要消滅國民黨，「身為國民黨的主席應該了解歷史，且要知道目前現實，中國北京方面已要求涉台人員要學習吳石精神，這就是要加強對台統治。」

卓榮泰批評，因此鄭麗文這樣去參加活動的行為，呼應中國加強對台統戰工作，「我認為保護中華民國跟台灣主權安全的這項工作，在現在國民黨主席帶領下的國民黨，是不可能做到的。」但政府要積極跟全球民主自由政黨、2300萬台灣國人一起努力，合力把台灣主權安全護衛責任扛在自己手上。

林楚茵指出，在鄭麗文祭拜吳石同時，蕭美琴站上國際舞台在歐洲議會為台發聲，這恐導致國際錯亂。

卓榮泰也說，自己當天也很感慨，「蕭美琴站上的是國際舞台，而國民黨的主席站上的是『國共舞台』，這差太多了。當我們在國際舞台上為台灣出聲時，還有很多人在酸言酸語，但這些人對於國民黨主席站上『國共舞台』加強對台統戰時，卻是沈默不敢發出聲音。」還是要強調，應該結合更多自由民主認同的政黨跟國人一起堅守立場，守護台灣主權跟安全。