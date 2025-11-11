今年第26號颱風「鳳凰」持續接近台灣，氣象署指出，颱風過去3小時強度大致不變，維持在輕颱強度，預估暴風圈明天清晨觸陸，並在傍晚至晚間從高屏登陸，周四從台東出海。此外，共伴效應影響，今日大台北、東半部防大雨或豪雨，宜蘭列超大豪雨警戒。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今日上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 350 公里處，陸上警戒範圍維持台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，海上警戒範圍台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，目前颱風維持輕颱強度，預估明天早上接近台灣西南方近海，在傍晚至晚間登陸高雄、屏東附近，其中以屏東機率較大，隨後在周四清晨從台東附近出海。

她表示，受颱風外圍環流影響，目前花蓮、台東斷續降雨，綠島則因強對流雲系通過，過去24小時累積350毫米降雨，來到大豪雨等級。基隆北海岸、宜蘭、花蓮受共伴效應影響，雨勢稍大，降雨持續，其中宜蘭短延時強降雨，降雨40至70毫米。

朱美霖表示，未來24小時，大台北、東半部及屏東山區有豪雨等級降雨，西部山區、宜蘭平地、恆春、基隆、台北市平地則是大雨，中南部在今日晚間起降雨增多，明日也有較強雨勢。