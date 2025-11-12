美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位男子近日發現，好市多的科克蘭西班牙橄欖油大降價，從原本800多元一口氣降到539元，讓他直呼相當有感，貼文曝光後引發熱議。事實上，橄欖油過去因為氣候變遷、俄烏戰爭導致價格飆漲，不過近期國際橄欖油價格回落，因此才會出現便宜售價，另外也有不少人認為，這款橄欖油混合初榨、精製提煉橄欖油，相較來說不適合食用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「發生什麼事？一口氣降了300多塊」，原來他說的是科克蘭西班牙橄欖油，目前售價一瓶3公升539元；根據好市多標示牌，此款橄欖油由初榨、精製提煉橄欖油混合而成，油色金黃微帶橄欖香氣。

對此，許多網友紛紛回應，「內含精煉橄欖油，就可以跳過了」、「精煉橄欖油一率跳過」、「只要看到『精煉』一律跳過」、「內容物，混合初榨、精煉橄欖油，精煉就要多多注意了」、「不是Extra Virgin，不推，買這種精煉的，不如不要買」、「東西不同，以前是特級初榨橄欖油」、「好的橄欖油只能用玻璃瓶，而且是暗色玻璃瓶裝…塑膠桶…」。

不過也有人認為價格便宜、不要食用就好，「這款很多做手工皂的皂友拿來打皂，這價格可以屯」、「比之前還沒瘋狂漲上去之前的價格還便宜，是不是橄欖突然太多了」、「精煉也行啦，拿來做肥皂剛好」、「這是以前的正常價再低一點，早年699元兩瓶」、「前幾年橄欖欠收價格飆漲，今年初開始歐洲橄欖產量大增，橄欖油價格崩跌，台灣直到近期才開始反應價格開始回跌」。

我國知名油品品牌「得意的一天」表示，使用橄欖油時須注意發煙點，例如初榨橄欖油發煙點約攝氏190度，適合煎炒，但不建議油炸，以免高溫破壞香氣並造成油品變質；一般橄欖油發煙點最高可達210度，煎、煮、炒、炸皆可，最適合存放的溫度為攝氏18至23度。