宜蘭蘇澳鎮因鳳凰颱風帶來的風雨釀不少災情，居民認為問題出在蘇澳溪分洪道拖了15年未施作，宜蘭縣政府於109年提報計畫、行政院112年核定補助，但因原物料價格上漲，總經費從54.13億增至75.68億；行政院長卓榮泰12日允諾，增加的21億元由中央埋單。行政院工程會主委陳金德13日表示，卓榮泰已於昨天正式核定，盼3、4年完工，免除蘇澳鎮因豪大雨受災危險。

立院交通委員會13日邀請陳金德報告業務概況。被問到宜蘭居民抱怨蘇澳溪分洪道拖了15年，因原物料價格上漲，計畫卡關至今？陳金德於會前接受媒體訪問時表示，梅姬颱風後，水利署有聽到蘇澳居民跟民代希望做蘇澳溪分洪道，比照員山子分洪道的聲音，而該倡議也很久了，宜蘭有提一個54億元經費，行政院於112年核定。

陳金德提及，當時提出54億經費，是比照之前的可行性研究規劃規模，而自己2024年就職時，宜蘭縣政府有提出修正，經水利署審查後，有要求宜蘭縣政府重做說明，一直到去年12月將修正計劃送至行政院，而經濟部於上個月就決定全數補助蘇澳溪分洪計畫，其中有21億經費，會使用到明年度政院4年1000億的補助地方管河川治理計劃經費。

陳金德指出，行政院長卓榮泰於昨天宣布正式核定，但之前的基本設計、土地取得都一直在進行中，因為有一部分疏洪道的隧道是委託第一河川分署代辦，其他土地取得或周邊環境教育中心，則是宜蘭縣政府在執行，希望該計劃加速完成，盼3到4年完工，免除蘇澳鎮將來因豪大雨受災的危險。

陳金德說，宜蘭是全台最會下雨的地方，小時候一年至少200天在下雨，而宜蘭縣下雨最多的地方就是蘇澳鎮，所以中央會要求水利署第一河川分署將此案儘速完工。