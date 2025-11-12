鳳凰颱風挾帶強勁雨勢重創宜蘭蘇澳，多處低窪地區水淹至二樓，居民一夜難眠。家住蘇澳鎮的70歲郭太太談起昨晚慘況，數度哽咽紅了眼眶，「從小到大，真的沒遇過這種情形。」一早真的是邊打掃邊落淚。

郭太太回憶，昨日晚間5點雨勢驟大，水位迅速暴漲，不到半小時整層一樓全被淹沒。她和先生剛煮好晚餐，筷子還沒夾第一口，就聽見外頭有人大喊「快逃！淹水了」，兩人任何東西都來不及拿，就緊急往二樓避難。

「公所也跟我們說，沒有地方足夠收容，只能先垂直避難。」郭太太說，那一夜她和先生幾乎沒闔眼，半睡半醒間不斷查看水勢，直到清晨四點多才緩緩退去。

今早下樓查看，滿屋泥濘、傢俱電器全毀，原本要享用的飯菜散落一地，「客廳、廚房都泡湯，家裡沒有一樣東西能用。」郭太太邊打掃邊落淚，語氣哀傷，「想到就心酸，我們老兩口只能互相安慰，撐過這一關。」一旁鄰居也感嘆，這次淹得又急又深，「住這麼久，真的從沒看過這麼嚴重。」