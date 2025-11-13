宜蘭縣蘇澳鎮多處低窪地區遭水淹沒，約有3200戶住家受損。鎮長李明哲今（13）日表示，災後復原如同「與時間賽跑」，目前最急需的是大型清理機具與人力支援。他也特別喊話熱心的「鏟子超人」志工們暫時先別進場，因為街道泥濘狹窄、仍下著間歇性小雨，現階段以重機具清除家具、家電與厚重泥沙為首要任務。

李明哲指出，這次災情最嚴重區域集中在中油蘇澳加油站周邊低窪地帶，許多住戶一夜之間家園盡毀，家具、電器全被泡爛。災後第一時間，縣府調度縣內其他鄉鎮人力與機具協助清理，台北市政府支援19部抽水機協助排水，台中市政府今也派出4部抓斗車、5部小山貓與20名人力進駐災區，目前已有9車20人力投入復原。

目前最急需的是大型清理機具與人力支援。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此外，民間也陸續捐出重型機具與物資，包括抓斗車、小山貓、鏟子、三腳水泥台車、圓鍬與手套等救災工具陸續送抵。李明哲說，大家都很熱心，但這階段還是要先靠機具開路、鏟出路。他強調，清除作業若順利展開，才方便後續志工投入細部清理。

由於許多受災戶家中仍無法開火煮食，公所也與慈濟及多家餐飲業者合作，提供熱食便當，由各里長統計需求後統一發放。李明哲說，目前22個里受災情況不同，里長每天回報人數，公所再分配餐盒。今更有愛心餐飲業者在蘇澳火車站設攤，免費供應漢堡、章魚燒等熱食，公所旁也設置熱食區，讓警消、國軍與志工能即時補充體力。

目前蘇花公路部分路段仍封閉、台鐵蘇澳站因軌道掏空暫停營運，民眾須改至蘇澳新站搭乘列車。李明哲表示，災後清理仍在進行中，鎮公所會持續統整需求與資源，「希望大家再給我們一點時間，蘇澳一定會再站起來。」