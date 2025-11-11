鳳凰颱風外圍環流與東北季風結合，為宜蘭帶來連日豪雨，三星鄉部分青蔥田區已出現積水現象，蔥株根部泡水腐爛、植株傾倒，農民憂心恐影響產量與品質。代理縣長林茂盛今（11）日上午特別前往林長河農友的蔥田視察，了解實際災損情形，並慰問農民辛勞，提醒農友務必落實防颱準備，降低風雨造成的損害。

林茂盛表示，青蔥是宜蘭最具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，其中三星鄉就占了27.96公頃。三星蔥以蔥白長、質地細嫩、纖維少、味道清甜聞名全台，昨市場拍賣價已飆至每公斤150至455元，正值採收旺季，預計可持續採收到明年4月。

代理縣長林茂盛（中）今（11）日上午特別前往林長河農友的蔥田視察，了解實際災損情形。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

然而，受颱風共伴雨影響，近幾日豪大雨不斷，恐造成青蔥根部腐爛、倒伏或味道變淡，潮濕環境更容易誘發病蟲害，讓農友備感壓力。

林茂盛指出，縣府已責成農業處密切掌握各地農業災情，並與鄉鎮市公所及農漁會保持聯繫，一旦確認災損，將依《農業天然災害救助辦法》即時提報，向中央爭取現金救助，協助農友減輕損失與經濟負擔。他也提醒，青蔥田區應隨時保持排水暢通，若遇雨勢過大，務必儘早採收，以免整株泡水壞損。

林茂盛強調，宜蘭農業是地方發展的重要支柱，面對颱風與東北季風夾擊，縣府將與農友站在同一陣線，啟動防災應變機制，隨時掌握氣候動態，提供即時協助與資訊。他也呼籲農友持續關注中央氣象署發布的最新颱風消息，務必提前防範、確保安全，讓宜蘭的青蔥產業能在風雨過後迅速恢復生機。