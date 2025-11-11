鳳凰颱風來襲，台北市政府10日晚間宣布11日除士林、北投區的12個里停止上班及上課外，其餘照常上班及上課，許多網友隨即至台北市長蔣萬安臉書洗版「咕嚕咕嚕」抱怨。前北市府副發言人郭音蘭表示，大家當然想放假，但北台灣連陸上警報都還沒有發布，並力挺蔣萬安有膽做對的事、明說不放假，「敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥」。

北市府今晚宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，明日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。但許多想放假的網友不領情，紛紛至蔣萬安臉書留言「咕嚕咕嚕」抱怨沒放假。

對此，郭音蘭於臉書表示，敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥。她說，大家當然想放假，但事實是颱風根本還沒來，北台灣連陸上警報都還沒有發布。

郭音蘭指出，明天台北市區每小時雨量甚至連5毫米都不到，這標準台北要放假，「大家直接自主請半年假吧⋯」，這次雙北都是同樣標準，真正雨量有風險達標的山區停班課，台北就是集中在陽明山的12個里，所以這次本來台北管不到的文化大學也就能一併讓他們停課了。

郭音蘭更酸，很想問那些來留言咕嚕咕嚕的網友，蔣萬安有膽做對的事、明說不放假，高雄市長陳其邁這次可是連「不放假」都不敢發文。