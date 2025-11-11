鳳凰颱風發布陸警，台東部分地區地勢低，其中豐榮里有60餘戶居民「逢雨必淹」，只要雨勢一大，里民常常擔心得睡不著覺。豐榮里長施晧軒今（11）日上午巡視防颱狀況時，卻在豐榮路上發現1名男子倒臥路旁，無論怎麼喊都沒有反應，讓他一度以為發生意外，所幸男子只是醉倒睡著。
施晧軒說，過去幾次豪雨造成嚴重淹水，里民人心惶惶，「每逢大雨大家都睡不著覺」近期中央與地方陸續規畫短、中、長期治水方案，讓地方看見希望，「希望中央地方能攜手合作，讓淹水問題早日獲得改善，別讓里民再飽受水患之苦」
豐榮路地勢低窪，每逢豪雨易有積水，今晨風雨間歇，施晧軒一早便外出查看排水情形，意外發現一名男子倒附近車庫，一動也不動。他上前多次呼喊都未見回應，「當下真的嚇一跳！」過了幾秒，男子嘴角微笑、還換了個睡姿，這才確定只是酒醉入眠，他也感謝豐里派出所人員第一時間趕到現場，協助確認男子平安無事。
施晧軒說，當時先通報豐里派出所協助，並未立即報119，「畢竟若只是酒醉睡著，卻誤報救護，可能影響到真正需要緊急救援的案件」他提醒，防颱期間不僅要注意風雨安全，也別忽略「理性飲酒」的重要性，颱風天，民眾預期可能放假，但「風雨大、情緒緊張，飲酒需適量」。
