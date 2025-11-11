台東縣太麻里今（11）日發生一起死亡車禍。28歲黃姓男駕駛，早上7時許駕駛大貨車行經台9線417.5公里處，不明原因失控，衝撞對向車道的直行休旅車，導致休旅車頭炸裂、損毀嚴重，72歲陳姓駕駛送醫後傷重不治，黃男和同車乘客則分別受有輕重傷，也已送醫急救。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方呼籲，颱風鳳凰將至天雨路滑，駕駛人應避免疲勞駕駛、超速及任意超車情形，隨時注意車強狀況，保證自己及其他用路人的安全。