台中市大雅區10日傍晚發生一起機車與砂石車驚悚車禍，導致1名79歲劉姓機車騎士受困右後輪，當場失去呼吸心跳，警消到場後，緊急將傷者送往中港澄清醫院救治後宣告不治。針對砂石車駕駛46歲汪男於該路段違規駕駛大貨車，警方說，已依《道路交通管理處罰條例》告發，最高可處1800元。

台中市消防局表示，今日傍晚約6時7分接獲民眾報案稱，大雅區中山北路473巷1號附近發生砂石車與機車車禍，疑似有人受困，隨即派遣大雅分隊，出動3車7人，由小隊長吳孟溫帶隊出勤。

消防局說，同仁到場回報，劉男受困右後輪，意識不清協助脫困，6時18分回報傷患脫困，不過已失去呼吸心跳，經處置後送中港澄清醫院。

台中市警局大雅分局表示，汪男駕駛砂石車沿中山北路往永和路（往南方向）行駛，與前方騎乘普通重型機車劉男同方向行駛，疑因進入砂石車前方的視野死角，雙方發生碰撞，致大貨車車損為車頭、普重機左側車身均有車損，

警方說，員警依規定到場處置，汪男經檢測無酒精反應，劉男由救護車送往中港澄清救治，已宣告不治，詳細肇事原因由交通警察大隊進一步分析研判。

警方表示，該路段駕駛禁行大貨車，汪男違反《道交條例》第60條第2項第3款，已依法舉發，最高可處1800元罰鍰，並吊銷駕照，至於肇事致人死亡部分，全案依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，保持安全距離，避免進入大型車輛視野死角，以防發生憾事。