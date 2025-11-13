重新開園吸引遊客上山賞花。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

受鳳凰颱風影響，台中市新社花海暨台中國際花毯節昨天暫停對外開放參觀，武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區等也預警性閉園，今日皆重新開園，吸引不少民眾前往賞花或上山旅遊。

新社花海暨台中國際花毯節場地並未受到風雨影響，今日重新開放，有不少遊客上山賞花，針對花毯節園區部分裝置，市府觀旅局在不影響遊客賞花體驗的前提下，維持加強防風與安全加固措施，以因應後續天候變化。

為維護活動交通秩序與遊客安全，東勢警分局特別規畫交通疏導及安全維護勤務，全體員警不僅守護現場秩序，更以實際行動展現「警察為民」的服務精神。

警方協助行動不便民眾推輪椅。（警方提供／李京昇台中傳真）

今天不少行動不便的長者在家屬陪同下前來賞花，因地勢起伏及木棧道坡度較大，推輪椅進入花毯區時遇到困難。正在現場執勤的東勢分局員警見狀，立即主動上前協助，一同推著輪椅緩緩前進，並細心提醒周遭遊客注意通行安全。

在員警協助下，長者順利進入花毯主展區，得以近距離欣賞滿園花海的美景，臉上綻放出開心笑容。家屬對警方主動伸出援手深表感謝，並表示「警察真的很貼心，不僅守護安全，還這麼關懷長者，讓我們感受到滿滿溫情。」