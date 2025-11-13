新北市三重區昨（12）日下午發生一起「整排機車倒成骨牌」的交通事故。1名51歲林姓男子駕駛小轎車右轉時疑似操作不慎，直接撞上路邊停放的機車，造成 多達12輛機車被撞倒成一片混亂，所幸當時沒有人在車旁，無人受傷。警方到場後迅速管制交通並釐清事故原因。

事發在昨日下午2時45分，地點位於三重力行路一段與忠孝路二段口。當時林姓駕駛沿力行路右轉，疑似因「操控不慎」，讓整輛紅色MINI往右偏，直接衝進機車停車格，原本整齊排列的機車被撞倒成一排，有的重重倒地、有的卡在一起，坐墊、後照鏡與車殼零件散落地面，宛如遭龍捲風掃過。

警方獲報後趕抵，現場沒有民眾受傷，林男酒測值為0，排除酒駕可能。警員隨即在現場指揮交通、移除事故車輛並進行測繪紀錄，整起案件依交通事故程序受理。

據了解，這起事故波及12台機車，警方已逐一聯繫車主到場製作訪談筆錄。部分機車外殼破裂、後車燈碎裂，損害相當明顯，許多車主趕到現場時看到愛車倒成一片，也不禁直搖頭。