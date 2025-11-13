新北市37歲楊姓男子昨（12）日凌晨2時許駕車行經新店區北新路2段，疑疲勞駕駛偏離路線，衝撞路邊停車格內14輛機車，楊男腳部輕傷，警方獲報到場依程序處理，肇事原因待調查釐清。

據了解，楊男駕駛自小客車沿北新路2段直行往碧潭方向，行經事故地時衝撞路旁機車格內停放14輛機車，楊男腳部挫傷，無須就醫。楊男自稱因疲勞恍神加上天雨路滑，向右偏行肇事。警方初步研判肇事原因疑為疲勞駕駛未注意車前狀況，詳細肇因仍待調查釐清。