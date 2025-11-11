一輛由56歲王姓男子駕駛的貨櫃聯結車，今（11）日下午行駛國道1號高速公路南下五股路段時，疑似身體不適，與前方48歲郭姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，警消獲報到場後發現坐於車內的駕駛疑似患病在車內沒有動靜也未下車，立即破窗將駕駛人移出，送往林口長庚醫院，不過事故也造成後方回堵約5公里，一個多小時後才完全排除，恢復全線通車。

據悉，警消獲報趕抵現場時，發現王姓貨櫃聯結車駕駛癱坐在車內、沒有動靜，但因車門緊閉無法開啟，立即使用破窗器破窗，將駕駛人移出車外，緊急送往林口長庚醫院進行救治，目前尚在醫院急救中。

國道公路警察局呼籲，用路人保持良好健康和專注力，是安全駕駛的重要前提，開車上路要特別注意身體狀況，若身體有任何不適，應避免開車上路，一發覺身體有異狀，務必按下雙黃警示燈提醒周邊車輛，並趕緊停靠路肩打電話求援，保障自身及他人安全。