國1 南下33.9公里處，國道高公局路段上，11日下午2時許發生一起追撞事故，在中線車道一輛貨櫃車追撞砂石車，原本只是個不嚴重的追撞事故，沒想到消防局在3時許接獲報案，現場需要緊急救援，立即派遣人車前往。
消防局表示，這起車禍發生過了將近1個小時，突然接獲現場民眾報案，表示駕駛疑似受困車上，立即派遣多個分隊前往，到達現場後發現，後方追撞的貨櫃車駕駛倒臥車上，疑似疾病癲癇發作，經救護人員上車進行檢查，發現駕駛意識清楚，但是肢體無力，立即協助進行脫困送醫，駕駛送醫時身上並無明顯外傷，意識還算清楚，隨後由救護車送往林口長庚救治。
國道警方表示，這起車禍當時發生就立即前往現場，由於兩輛大車卡在中線車道，一度造成南下車流回堵，由於貨櫃車車頭並無嚴重凹陷，可見當時撞擊力道不大，初步懷疑貨櫃車駕駛疑似疾病發作才導致的追撞事故，目前駕駛已經由救護車送醫，詳細車禍發生原因，還有待調查後釐清。
