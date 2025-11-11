想必不少朋友都了解，前往大型量販店或大型便利商店購物時，在出入口都會設置安檢感應設備，若有人未經結帳便將商品攜出場外，警報系統便會發出聲響。近日，在大陸一家超市內，一位老先生準備離開時，警報器突然響起，當下便被工作人員攔了下來。老先生為了證明自己的清白，竟然當場脫掉衣褲，沒想到結局卻讓所有人大感意外。

這起事件發生在本月的9號，地點在安徽合肥。當時，這位老先生在逛完超市後並未購買任何物品，當他離場時，門口的警報器卻突然大響，超市工作人員立刻上前將他攔住。老先生聲稱自己身上沒有任何超市商品，隨後便開始脫掉衣服來證明自己的清白。工作人員確認老先生身上確實沒有商品後，便說了句「算了！走吧！」，沒想到這句話卻引起老先生的不滿，因為他認為自己被誤以為是小偷，雙方因此發生了爭執。

最終，在超市人員仔細檢查後，發現是門口的感應安檢機器發生了故障，超市方面也向老先生表達了歉意。工作人員表示，他們並未強迫老先生脫衣檢查，一切都是老先生為了自證清白的舉動。當時情況甚至鬧到了派出所，需要警員到場處理，最後在雙方互相道歉、溝通協調後，達成了和解。

而這整起事件，被當時在現場的民眾用手機拍攝下來，影片上傳到網路後立刻引起了廣泛的討論。網友們紛紛留言表示：「支持老先生報警」、「應該當場公開道歉並說明原因，而不是含糊地說一句算了吧」、「被冤枉！老年人情緒激動也是可以理解的」、「超市機器故障，就應該向老先生誠懇道歉，別欺負老實人」、「如果懷疑顧客偷竊，完全可以報警處理」、「既然想要誣賴，就要考慮清楚後果」、「這肯定不能就這樣算了啊」、「結果最後發現是安檢機故障，這種委屈誰能明白？」、「超市侵犯了老先生的名譽權，必須給予嚴厲的懲罰」。