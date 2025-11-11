新北市一名45歲李姓男子，前（9）日與13人登山隊一同攻登郡大山，李男負責押隊，未料卻失足墜落180公尺深的山谷罹難，隊員事發後2小時才發現。因時序進入冬季，高山溫度及氣候驟變造成困難度增高，玉山國家公園也歸類出三大容易發生墜崖狀況與注意事項，盼民眾能安心登山、安全下山。

時序進入冬季，超過3000公尺以上的高山，在冬季的氣溫亦降至0度左右，如接續冷氣團或寒流來襲，高山地區即換上雪白冬衣，登山步道也會結冰難行，玉山國家公園管理處呼籲、提醒山友，務必注意冬季雪地登山安全。

玉管處表示，非雪季期間，在山區陡坡、裸岩、崩塌地或斷崖等地形從事登山活動，原本就容易導致意外發生，更遑論在冬天低溫容易結冰的步道，或甚至是遭覆蓋冰雪的步道，而導致墜崖事件的風險就非常的高。又雪季登山除克服腳下的困難外，還要面對惡劣的如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等氣候，如無經驗者，遭遇天氣之突變，可能會因應不及，而導致無法挽回的意外發生。

山友墜崖意外三大原因

為了讓民眾能在登山時獲得更安全的保障，玉管處也特別歸類出三大容易發生墜崖狀況與注意事項，呼籲山友務必謹記，確保登山安全。

一、粗枝大葉類：

1.貪看風景不注意腳下

2.錯身時竟然站在崖邊

3.技術、裝備不足者

二、體能不足或有高山病徵：

1.體能不足導致注意力低落

2.高山腦水腫導致失去平衡

三、視線不佳時：

1.摸黑趕路，頭燈不亮

2.天候因素 (而且天候不佳時，直升機不會飛)

結伴同行變「實質獨攀」釀危機

玉管處表示，由於每個人的狀況不同，在長距離、長時間的登山行程中難免會有落差，好的領隊會調控隊伍行進速度及規劃合理停等時間與地點。但近來常見隊友間因彼此不認識，就拆隊走散，變成名義結伴同行，實質獨攀的狀態。

玉管處籲請山友應慎選夥伴及領隊，找熟悉彼此登山習慣、體能相近、富有責任感的人同行，一路上對彼此不離不棄的羈絆情誼，更可以見證「登山如同人生道路上要有良師益友同行」的王道。