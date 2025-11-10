中央氣象署預報，「鳳凰」颱風來襲山區將降下豪大雨，天池山莊11日上午8時起休園，而仁愛鄉清境農場、奧萬大及合歡山國家森林遊樂區11日下午2時起休園，暫停對外開放。另外仁愛鄉農友10日搶收菠菜、櫛瓜等蔬菜外運拍賣，避免颱風來襲，道路中斷，蔬菜運不出去，血本無歸。

林保署南投分署指出，根據中央氣象署預計10日下午5時半發布鳳凰颱風海上颱風警報，明天發布陸警，陸上警戒範圍初估包括中南部、花東，考量山區天候與行車安全，能高越嶺國家步道的天池山莊11日上午8時、奧萬大及合歡山11日下午2時起預警性休園。

林保署南投分署說，奧萬大、合歡山聯外道路的地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨易有土石崩塌或泥流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。休園期間已有訂房的民眾，將可全額退費。颱風過後將啟動安檢程序，視實際情況再行開放。

清境地區受到「鳳凰」颱風外圍環流影響，10日一早就感覺風勢明顯增強。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉農友10日搶收菠菜、櫛瓜等蔬菜，避免颱風來襲，道路中斷，蔬菜運不出去，血本無歸。（仁愛鄉農會提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場指出，清境地區受到颱風外圍環流影響，一早就感覺風勢明顯增強，立即進行防颱準備，將青青草原遊客中心、國民賓館的玻璃窗貼上膠布，拆除觀山牧場的風車葉片等亦吹落物品，其餘以繩索進行加固，為了確保遊客與員工安全，農場11日下午2起實施休園，暫停對外開放，颱風過後視天侯狀況重新開園營業。