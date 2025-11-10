李姓男子單攻登郡大山壓隊失聯，搜救隊漏夜上山搜尋，下切山谷發現李的雨鞋等物品，發現他墜谷遇難。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

新北市45歲李姓男子等一行13人9日單攻登郡大山，他走在隊伍最後壓隊，下山途中他疑遇虎頭蜂攻擊失足墜谷，直到隊員下山才發現他失蹤報案，南投縣搜救人員10日在距稜線180公尺深處發現李男，其大體遭虎頭蜂環繞，以殺蟲劑驅趕虎頭蜂，再合力將大體搬運下山。

南投縣消防局指出，9日晚間7時許獲報，指13人登山隊單攻登郡大山，回程發現李姓隊員失聯，立即派搜救隊漏夜上山搜尋，10日凌晨下切山谷發現李的登山杖、雨鞋1只，懷疑他失足墜谷，持續下切尋人，10日凌晨2時許下切至80公尺深處，遇到崩壁無法再下切，加上暗夜落石不斷，基於安全下撤，待天亮繼續搜救。

10日上午8時，第2梯次搜救隊16人出發，上午11時許目測發現李男，架繩索垂降至距稜線180公尺深處，約12時接觸到李男，確認他明顯死亡，但大體遭虎頭蜂環繞，以殺蟲劑驅趕虎頭蜂後，再利用繩索將大體拖拉至步道，並合力以背負、繩索拖拉等輪流搬運下撖，過程中得閃避落石險象環生，費時5個小時，將大體運下山交給家屬，完成艱辛任務。