鳳凰颱風暴風圈正逐漸逼近台灣，北部地區僅桃園放颱風假，雖然一早雨勢較不明顯，但中壢、沿海地區陣風達10級，零星民眾在百貨公司11點開始營業前，就在門口等候，約在開門半小時左右民眾紛紛湧入美食區。另外復興區目前風雨較不明顯，無疏散居民。沿海地區漁會遊客數不多，海巡署北部分署也加派人員於沿岸巡邏，勸導民眾遠離海岸邊。

百貨公司周年慶期間，碰上颱風假，SOGO百貨中壢店因配合政府政策，為顧客、員工安全，11日暫停營業。大江購物中心則正常營業，不少家長帶孩子把握颱風假前去逛街，上午10點40分許，就有零星顧客在門口等候，11點開始營業後，半小時內民眾湧入美食區，排隊等候享用美食、購物。有民眾表示，桃園地區風雨不大，大江購物中心停車方便，提早前來排隊、享用美食，也趁颱風假帶孩子出門逛街等。

鳳凰颱風暴風圈正逐漸逼近台灣，北部地區僅桃園放颱風假，雖然一早雨勢較不明顯，零星民眾在百貨公司11點開始營業前，就在門口等候，約在開門半小時左右民眾紛紛湧入美食區。（廖姮玥攝）

鳳凰颱風暴風圈正逐漸逼近台灣，海巡署北部分署，因應颱風情勢，加強沿岸巡邏，勸導民眾遠離海岸邊地區。（翻攝照片）

大江購物中心表示，開店時，湧入一波用餐人潮，因商場餐點選擇多，解決民眾民生需求。停車場停車數量預期會接近假日時段，屆時週邊會進行相關交通動線指引。

山區部分，目前無災情傳出。復興區長蘇佐璽表示，目前風雨較不明顯，尚未疏散居民，已請居民提前做好防颱準備。

沿海地區，則是風大，雨勢從中午開始變明顯。民眾表示，相較上次東北季風及風神颱風外圍環流影響，這次風雨明顯較小，但今日上午風大雨小，自中午開始雨勢逐漸變大，提早出門採買午餐，避免天雨路滑發生意外。

中壢區漁會目前正進行整修，鮮魚區、乾貨區於29日開始營業，熟食區到明年1月31日開始營業。桃園區漁會則有部分遊客前往採買魚貨；桃園區漁會表示，約12時許浪高測達3.7米，陣風約8級，因僅桃園市放假，遊客數不多。

另外海巡署北部分署，因應颱風情勢，加強沿岸巡邏，勸導民眾遠離海岸邊地區。北部分署提醒，颱風期間，民眾應提高警覺，先期做好防颱準備，颱風期間沿岸易出現長浪、強陣風及海水倒灌等危險情況，漁船及遊艇應儘速返港避風並加強繫固，沿岸設施、招牌、門窗及戶外鬆動物品應立即加固，減少因強風造成的危害，民眾切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。