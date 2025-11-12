據中央氣象署指出，輕颱鳳凰預估傍晚從恆春半島登陸，但目前屏東天氣仍處陰涼無雨，因此有不少民眾出門活動，百貨公司美食街在下午時段湧入滿滿人潮，不過，縣政府仍不敢大意，陸續針對山區進行預防性撤離，截至12日下午已撤離690人；此外，恆春半島傳有215戶停電，經台電搶修後，截至下午3時剩57戶未復電。

輕颱鳳凰持續減弱中，屏東12日從早上至下午都處陰涼無雨的天氣，因此有不少民眾出門活動，當中百貨公司成了人潮聚集地，下午時段的美食街仍湧入滿滿人潮，有民眾說，颱風天沒下雨、風勢也不大，待在家有點可惜，不如出來走走。

然而，市區、山區兩樣情，由於中央氣象署預估輕颱鳳凰將於12日傍晚從恆春半島登陸，屏縣府不敢大意，陸續針對山區進行預防性撤離，截至12日下午，已撤離春日鄉134人、來義鄉141人、三地門鄉74人、滿州鄉99人、霧台鄉58人、泰武鄉183人，以及佳冬鄉1人。

恆春半島傳有215戶停電，經台電搶修後，截至下午3時剩57戶未復電。（台電提供／謝佳潾屏東傳真）

此外，台電指出，颱風鳳凰侵襲屏東累計造成215戶停電，經台電屏東區處提前重兵部署搶修人員進駐恆春半島地區，全力進行電力修復，截至12日下午3時已有158戶恢復供電，目前僅剩57戶尚未復電。

台電屏東區處長仇忠銘表示，此次停電災情主要集中在恆春半島車城鄉、獅子鄉及滿州鄉，主要停電原因為間歇性風雨造成高壓導線脫落及橫擔脫落。