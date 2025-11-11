彰化市一名46歲賴姓孝女，獨身照料久病的70歲母親多年，未料自己也身病魔摧殘，前（9）日突涉嫌殺害母親後墜樓，雙雙殞命，親友都難以相信。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，該類人倫悲劇每年發生約30起，賴女未婚全心照顧易受影響，產生灰色想法機率大，這時家屬及醫療人員的主動關心便很重要。

沈政男於臉書表示，台灣每年發生約30起殺害親人後輕生的事件。此案賴女屬典型長照悲歌，殺害親人的想法絕對不是一時半刻突然出現，尤其她未婚，為全心全意照顧母親特意在醫院附近買房，長年獨自照料病母，這樣的組合極容易相互影響，一旦其中一方出現灰色想法，就可能會發生不可挽回的憾事。

沈政男提到，這時候需要第三者介入打破負面循環，通常是其他家屬、醫療人員、家訪的居服人員或長照人員等，他認為最容易防守的關卡是門診的醫療人員，看診時應主動關心及注意這對母女的情緒與心情，家屬的照顧負擔及身心反應也是一大重點，若發現有憂鬱、焦慮、失眠等情形，必要時應轉介精神科或身心科處理，如今正步入超高齡社會，多問一句「請問你照顧老爸老媽，還好嗎？有沒有什麼需要我們協助？」顯得更加重要。

據警方初步研判，賴女疑身體出現病痛，加上長期獨自照顧母親身心俱疲卻，持榔頭與水果刀攻擊母親，造成其頭部重創及頸部刀傷身亡，伴屍10小時後墜樓離世。檢察官昨已會同法醫相驗兩人遺體，擇日解剖，詳細案情仍待進一步釐清。

