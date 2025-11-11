受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪水因此暴漲，造成台鐵光復隧道北口上方一度淹水，經水利署完成導流工程，淹水狀況已經解除，鳳林=瑞穗間列車今天下午4時起恢復正常行駛。

光復光復隧道北口上方今天因馬太鞍溪水暴漲一度淹水，台鐵公司避免泥水溢流至隧道，且考量行車安全，今天中午12時起針對東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12時09分）起、下行自4528次（鳳林站12時39分）起，鳳林=瑞穗間預防性停駛。

不過據台鐵公司工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方淹水情形，經水利署完成導流工程，淹水情形已解除，鳳林=瑞穗間列車自今天下午4時起恢復正常行駛。

台鐵指出，東部幹線上行列車自439次(台東站下午4時50分)起、下行自428次(花蓮站下午4時26分)起，恢復全線正常行駛。

另外，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，期間內購買各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。