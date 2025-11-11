鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象局已發布海上及陸上颱風警報。為維護民眾乘船安全，新北市交通局11日宣布，淡水河藍色公路所有載客船舶全面停駛。此外，瑞芳區、坪林區等7個行政區停止上班及上課，為顧及7區市民及清潔隊員安全，環保局宣布7區11日停止垃圾收運服務。

交通局表示，受颱風外圍環流影響，河面風浪明顯增強，航行安全風險升高，為避免危險發生，提前採取停駛措施，以保障旅客與船舶作業人員安全。受影響航線包含淡水—八里、淡水—大稻埕等所有營運航段。

交通局提醒民眾，11日請改採捷運、公車等其他陸上交通工具。若天候許可並恢復航行，將於第一時間同步公告，請民眾留意官方網站及相關資訊。

環保局表示，停收期間請勿把家中垃圾隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運之即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網、新北i環保臉書粉絲專頁、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

環保局提醒民眾颱風期間應自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞，應盡速清除，另針對空地空屋等私領域部分，盡速前往進行清理維護，以避免風雨期間的豐沛雨量造成淹水，或因垃圾堆積而造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。