鳳凰颱風步步逼近，不少市民關心近期因應非洲豬瘟疫情設立的12處臨時廚餘掩埋場，是否會因強風豪雨造成潰堤或溢流，紛紛湧入市長盧秀燕臉書留言關切。台中市環保局說明，12處掩埋場均已依中央規範完成加固防範；林業及自然保育署則建議，為防止巡查人員在風雨中因通電觸電，周邊電牧網電源將暫時關閉。

「廚餘湖會潰堤嗎？」「那麼多廚餘坑確認好不會溢流了嗎？」「廚餘掩埋場做好防颱了沒？」許多民眾擔心颱風夾帶豪雨引發二次災害，紛紛留言提醒市府加強防範。

台中市環保局已完成12處臨時廚餘掩埋場加固作業。（台中市環保局提供）

環保局表示，已依環境部標準作業程序完成三大防護步驟，包括填土覆蓋、加蓋不透水防護布，並以U型釘、沙袋或作物固定覆蓋層；部分面積較大的場地，更臨時動用大型帆布加固，防止雨水滲入或沖刷。目前12處掩埋場皆經數位局確認，均已完成加固作業。

至於過去為防止野豬及流浪動物入侵所設置的電牧網，林業及自然保育署建議颱風期間暫時關閉電源，以免巡查人員在風雨中觸電。經請示市長盧秀燕裁示後，市府決定配合建議暫時斷電，並指示相關單位以監視系統加強場區監控。

盧秀燕也強調，待颱風過後，須經全面巡查確認設備無損毀、無漏電風險後，方可復電，同時持續利用監視系統監控場區狀況，確保人員與設施安全。

此外，案例場周邊建設局已加固全長約82公尺的圍籬並全面封閉，水利局也針對案場內污水處理槽加設三層防護蓋，避免污水外溢，確保案場防疫無虞。