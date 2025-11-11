非洲豬瘟禁令解除，疫情源頭各界指向養豬戶未落實蒸煮廚餘，不過台中市廚餘養豬戶今天透過台中市養豬協會總幹事楊駿杰發表聲明，養豬業者們認為廚餘養豬長期以來是資源循環與環境永續的具體實踐，廚餘經過高溫蒸煮處理後再餵養豬隻，不僅能減少廢棄物處理負擔，也能有效節省飼料資源。只是近來因個別業者未依規定高溫蒸煮，導致整體產業受牽連，讓許多遵守規範、努力經營的養豬戶蒙受不白之冤。

楊駿杰指出，協會有36戶豬農以廚餘養豬，廚餘養豬的農戶每天協助餐廳等單位回收廚餘，並在豬場以90℃高溫蒸煮至少1小時以上，確保廚餘安全無虞後再提供豬隻食用。這樣的工作雖然辛苦、利潤又不高，但他們相信這是對環境、對社會最有意義的一份努力。廚餘養豬戶不只是從事畜牧業，更在幫助社會解決廚餘問題、減少垃圾處理壓力，落實「資源再利用」的精神。

他說，廚餘養豬戶理解主管機關對防疫安全的重視，但也希望政府能設立可以監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘能在安全環境中集中處理，再由符合條件的養豬戶使用。這樣一來，既能兼顧防疫，也能延續循環經濟的理念，讓社會資源發揮最大效益。

楊駿杰強調，廚餘養豬戶呼籲政府與相關單位「不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬的價值」，他們願意配合檢驗、接受管理，只希望能在安全、有制度的框架下，繼續這份對社會有益的工作。

他也補充說，雖然自己沒有親自養豬，但深知廚餘養豬不只是經濟行為，更是一種對土地、資源與未來的責任。他真心希望社會能重新看見廚餘養豬戶的努力與用心，讓這份循環利用的價值被理解與珍惜。