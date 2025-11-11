為確保落實蒸廚餘煮，中央要求全台廚餘養豬場安裝「即時監控系統」，環境部環管署11日到台中舉行第一場說明會，近80戶豬農抵達關心。在場豬農反對廚餘餵豬高喊「接觸性傳染，蒸煮沒有用」，認為政府無法落實稽查。環管署長顏旭明表示，現階段政策仍在徵詢及收集業界，12月6日起可申請監控系統裝設，至12月31日截止，會將豬農意見帶回研議。

環境部環境管理署11日在台中舉行第一場「即時監控系統」說明會，邀集中、彰、雲林及嘉義養豬業者及公會與會，會中說明12月6日起可申請裝設「即時監控系統」相關規定，近80位養豬戶到場關心。

環境部環管署11日到台中舉行廚餘蒸煮「即時監控系統」說明會，在場豬農反對廚餘餵豬。（陳淑娥攝）

環管署長顏旭明表示，全國有429家畜牧場使用廚餘養豬，緩衝期廚餘養豬需具備3條件，包括完備法令、強力稽查及有效的品質安全保證，希望豬農12月31日前完成監控設備申請，廚餘養豬就一定要裝設，政府會補助1半經費約6.5萬元，增加1桶則補助0.8萬元。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝指出，目前廚餘養豬約占養豬戶8％，彰化占7點多％、約5萬多頭，養豬不是為了去化廚餘，由於食物的多樣性以及無法管控來源，不確定因素太多，廚餘在飼料上的應用適不適合應該檢討，希望政府單位正視問題，現階段願配合政府，長期還是希望禁止廚餘養豬，不要靠養豬去化廚餘，要有完善配套措施。

嘉義縣養豬協會前理事長林志達則認為，監控系統設備沒有用，這幾天新北沒有蒸煮就倒入廚餘場，不守法業者仍挑戰公權力，無法有效防堵，將影響全國養豬業2000億產值。

顏旭明強調，沒有裝置監控系統就不能廚餘養豬，否則將違反《動物傳染病防治條例》、《飼料法》等，最高罰300萬。至於現場養豬戶提出許多意見，都會帶回研議。