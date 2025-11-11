針對台中市養豬協會呼籲設立「共同廚餘蒸煮中心」、維護廚餘養豬制度的聲明，台中市政府回應，市府將考量中央政策做整體評估。

非洲豬瘟禁令解除後，台中市廚餘養豬戶透過市養豬協會呼籲，勿因個案而全盤否定廚餘養豬的價值。他們強調，多數業者長期依規以90℃高溫蒸煮廚餘至少1小時，落實防疫並協助廚餘回收，兼顧環保與資源循環。業者盼政府設立可監管、可檢驗的共同蒸煮中心，讓廚餘集中安全處理後再提供使用，以兼顧防疫與永續。

環保局指出，目前廚餘可用於製作有機質肥料、培養土及土壤改良原料等，市府除加強宣導源頭減量與分類外，也要求收運單位確實瀝乾、妥善處理，避免污染與疫病風險。

對於養豬業者盼政府設置集中蒸煮設施的訴求，環保局強調，市府將依中央廚餘去化及再利用政策研議後續配套，評估以「資源化」與「能源化」並行的方式處理廚餘，既確保公共衛生與防疫安全，也延續循環經濟精神，讓廚餘發揮最大環境價值。