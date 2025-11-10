歌手辛龍睽違五年接受飛碟電台《夜光家族》專訪，首度談起愛妻劉真過世後的心路歷程。回憶那段急救過程，他語氣沉穩卻難掩哀傷，坦言：「我沒有走進去過，所以也沒有走出來。」他透露，當時幾乎天天待在醫院，疫情嚴峻只能睡車上，「每天都要跟醫師團隊溝通，怕他們隨時要找我決定什麼。」他說，面對一連串的醫療決策，只能不斷提醒自己「要冷靜」，因為那時除了他，沒有人能撐起這個家。

主持人光禹提到，外界曾傳出劉真嘗試二次換心，辛龍則解釋當時真實的情況，他表示：「當時我自己的觀念是一個小孩應該是可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽」他甚至問醫生：「我的心來換，最快」但醫生勸他先冷靜下來，等待配對機會。辛龍回憶，那幾天他不眠不休，直到劉真狀況急轉直下，「一切都太快了，根本來不及崩潰。」他表示當時有很多訊息是錯誤的，「不是事實，但不想再去說了」。

辛龍形容自己是「喜歡給予的人」，總希望能讓在乎的人快樂，「我在乎的人幸福、我才會幸福。」他坦言，不論是婚姻或愛情，這輩子愛過劉真就已足夠，「愛過這一回就夠了」他強調，現在只想盡到父親的責任，全心全意陪伴女兒長大，不打算再婚或談戀愛，「我的愛，全都給女兒，還有音樂。」

劉真、辛龍浪漫婚紗照。（圖／中時資料照）

辛龍也在節目中首度曝光兩首新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，用音樂抒發對生命與思念的感悟。他說：「吃苦當作再進補，學會了放手。」並以「一夫當關」自勉，面對困難仍選擇正向前行，有時候有些事只能靠自己，就要一夫當關，他表示，音樂是他療癒自己的方式，「我想要表達的情緒都在裡面」。