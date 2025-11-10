高市議員陳慧文今（10）日在質詢時指出，因應非洲豬瘟防疫，高市府推動全面禁止廚餘養豬，但高雄黑豬農戶過去靠廚餘降低成本並形成獨特風味，若改吃飼料恐成本大增、風味盡失。她建議，農業局不應只補貼飼料，更要協助技術升級、打造「高雄頂級黑豬」品牌，並提出豬農品牌化、廚餘廠生技化、食農教育科技化等3大轉型策略。農業局長姚志旺承諾3個月內提出完整改善報告。

陳慧文表示，雖然這次非洲豬瘟「天佑台灣，有驚無險」，但危機未解除。根據農業局數據，高雄每年消耗5.5萬噸廚餘用於養豬，是全台依賴度最高城市，「只要廚餘中出現肉品，風險就持續存在」，因此全面禁用廚餘養豬勢在必行，但須同步輔導養豬戶與廚餘業者轉型。

陳慧文指出，高雄黑豬特色在於廚餘飼養的獨特風味與低成本，一旦改吃飼料將面臨雙重衝擊。她建議農業局引進專業團隊協助技術升級，「讓黑豬不吃廚餘也能維持特殊肉質」，並比照日本鹿兒島黑豬模式，建立「高雄頂級黑豬」共同品牌，用品牌溢價抵銷飼料成本，「真正低價競爭、依賴補貼，終究會被市場淘汰」。

針對廚餘廠已投資的鍋爐等設備恐成廢鐵，陳慧文則建議，提供技轉與資金貸款，輔導業者利用既有廚餘收集網絡，轉型生產高價值「蟲蛋白飼料」，「這在國際上已是高價值生技產業」，或轉為小型生質能發電站、堆肥前處理中心，朝生質能源方向發展。

陳慧文強調，此次疫情凸顯民眾對養豬業「臭、髒、有傳染風險」的刻板印象，導致養豬場常成鄰避設施。她建議推動科技化食農教育，利用VR、AR讓學童雲端參觀現代化無菌豬舍，「讓孩子知道養豬像晶圓廠一樣講究無菌」，並了解豬糞尿如何透過沼氣發電變綠能、製成有機肥回歸農田，「把最令人嫌惡的廢棄物，講成最先進的循環經濟」，從小扎根改變社會觀感。