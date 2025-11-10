非洲豬瘟爆發後，屏東縣政府即禁止外縣市廚餘進到縣內處理，但仍有不肖業者不甩規定，夾帶外來廚餘硬闖崁頂焚化爐，據統計，上月23日禁止後至今有2家清運廚餘業者、5家產源業者違規，屏東環保局預計共開罰6萬6000元，並再次呼籲業者務必遵守防疫規定，違者將依法嚴處。

因應防堵非洲豬瘟擴散，屏縣府上月23日宣布外縣市廚餘不得進到崁頂焚化爐處理，但仍有不肖業者違規偷運，上月萬丹鄉某畜牧場不僅大量混入外縣市廚餘、二度闖進管制區入內傾倒，還與環保局人員發生拉扯，施姓員工及林姓司機複訊後遭檢方聲押，但法官裁定交保，而後檢方不滿提抗告。

據屏東環保局統計，從廚餘禁令生效後至今，計有2家清運廚餘業者、5家如屠宰場的產源業者違規，預計將一共開罰6萬6000元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

該偷倒廚餘事件，引起軒然大波，但據環保局統計，從廚餘禁令生效後，除了該萬丹畜牧場外，還有其他業者也會夾帶外縣市廚餘想蒙混過關，雖然量都不多，但最終還是都被查出來，至今計有2家清運廚餘業者、5家如屠宰場的產源業者違規，預計將一共開罰6萬6000元。

對此，環保局再次強調，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口，所以外縣市產源的廚餘及下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成汙染疑慮，且所有廚餘進場車輛都需事前向環保局申請，經審核通過後方可進場，未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。

環保局進一步指出，為避免排擠垃圾清運時程，廚餘進廠時間從即日起統一為每天早上8時至下午5時，逾時不受理，此外，縣內產源且為事業廢棄物的下腳料，業者也需依規定向焚化廠操作廠商（榮福公司）提出申請，經核准後始得進場，未依程序者同樣依法開罰。