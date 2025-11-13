台中市議會13日進行市政總質詢，市議員陳本添表示，非洲豬瘟雖在台中爆發，但廚餘車的腳踏板有驗出病毒，廚餘卻驗不出，疑點重重？市長盧秀燕指出，剩餘廚餘及器皿都沒驗出病毒，至今的確不知病毒從何而來，但幸好有止住，同時認同「疑點重重」說法。

陳本添表示，台中爆發非洲豬瘟，包括車子腳踏板有驗出病毒，究竟是不是廚餘問題，至今仍疑點重重。環保局副局長陳政良指出，防疫是整體，防疫網有很多層次，台中市該案場蒸煮徹底度確實不夠。

盧秀燕表示，案場附近有驗出陽性病毒，包括車子都有，但廚餘及器皿都沒驗出，是否是廚餘問題呢？目前為止雖推論廚餘沒煮熟，但未用完的廚餘及器皿也都沒驗出陽性。

盧秀燕強調，非洲豬瘟病毒傳播很快，案例場有30、40個關聯場，車子腳踏墊有驗出陽性，人員走來走去也應該都有，但幸好都有止住，不過至今仍不知病毒從哪裡來，認同陳本添「疑點重重」說法。