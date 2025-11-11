44歲大S前夫汪小菲去年5/27在上海和台灣妻子馬筱梅（Mandy）領證結婚，今年5/17在北京補辦婚禮。馬筱梅婚後多次表示有意拚生，最近她被媒體拍到孕味濃、小腹突出，而汪小菲在身旁片刻不離，貼心護花，馬筱梅更曾在直播中暗示自己身體沒太大變化，就是嗜睡而已。

據《知名娛記蘇小五》報導，最近拍到汪小菲、馬筱梅現身街頭等車，原本身材纖瘦的馬筱梅，看似已經換穿了比較大號的牛仔褲，不僅腰圍變粗，肚子也明顯隆起，據知，她10月直播時就多次提到跟孕媽咪有關的事情，疑似默認做人成功。

馬筱梅和汪小菲今年2月返台。（圖／范揚光攝）

媒體報導，馬筱梅最近直播時暗示發福，助理回說：「正常我聽說好像都得是6到9公斤吧。」但馬筱梅目前只發胖了3公斤，詢問過醫生還在正常範圍內。她也透露已經暫停強度比較大的健身活動，又稱未來會請母親「照顧肚子裡的小寶貝」，坦言自己最近特別愛睡覺，前期確實身體比較不舒服。

汪小菲、馬筱梅今年5月在北京補請宴客。（圖／翻攝自汪小菲小紅書）

大S今年2月過世後，馬筱梅就扛起照顧汪小菲和大S兩個孩子的責任，曾有人問她如果懷孕會公開嗎？她坦言還是不想看到不好聽的話，擔心公開會因為黑粉詛咒，所以「不敢提前分享喜悅。」而馬筱梅不僅當好繼母，也努力當好妻子，最近汪小菲在北京請館長吃飯，馬筱梅都盡量現身陪伴另一半。