31歲網紅謝侑芯10月於馬來西亞猝逝後，案情持續由當地警方辦理，除了日前決定二度延扣歌手黃明志協助調查，謝侑芯的家屬代表也在10日現身警局，並交出從台灣寄送的關鍵證物，期望能早日釐清事發真相。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的家屬代表10日在律師和保鑣陪同下前往吉隆坡金馬警區，媒體目擊家屬代表抵達現場，卻全程以雨傘遮擋，避免被鏡頭拍下真實身分。而家屬代表當時帶了一個青色行李箱，據傳是應警方要求呈上的物品，包含行李箱及2支手機。

據了解，行李箱和手機其實是警方先前調查完，交還給謝侑芯家屬的物品，如今警方再度要求呈交，家屬只好遠從台灣寄送到馬來西亞，因此被視為與全案有關聯，甚至可能被警方納入關鍵證物。不過，針對物品的疑問，警方尚未做出回應。

另外，謝侑芯家屬的代表律師陳俊達也出面受訪，表示家屬都盡可能配合警方調查，且警方一直有向家屬更新最新的偵辦進度，「目前一切就交給警方展開調查」，深信警方能早日讓真相水落石出，還為此加速調查進度。

此外，馬來西亞警方日前宣布援引刑事法典302條文（謀殺）調查，並在4日決定召回黃明志，直到5日凌晨黃明志才在律師、友人陪同下投案，並將二度延扣至本周四（13日）。黃明志的代表律師10日則坦言，黃明志認為自己相當無辜，目前的身心狀況也良好。

★未經判決確定，應推定為無罪。

