42歲黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，因當晚飯店房內中只有他與謝侑芯，使他變成重要嫌疑人，黃明志5日凌晨投案後，由於沒有明顯證據，在他投案後第9天、今(13日)獲得口頭保釋，下午2時他的律師鄭清豐坐著一輛黑色轎車抵達警局，辦理相關手續，直到3時47分，黃明志才步出金馬警區總部，隨後立刻離開，沒有針對案情多做說明。

據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監稍早出席公開活動時，透露：「黃明志將在午餐時段後獲釋」，不肯多透露，並表示因為警方調查工作已完成，黃明志不算獲釋，「而是口頭保釋」。而今上午起金馬警區外就有多位媒體人員在外等候，等了一上午都不見人影，媒體也發現，自本月3日起，黃明志的IG粉絲數量不減反增，多了至少3000多人追蹤。

今下午1時30分，媒體報導，在吉隆坡中央醫院身穿橙色囚衣的男子，在警員護送下前往醫院做健康檢查，而黃明志父親先前表示對於兒子捲入的事情不知情，兒子已有聘請律師，他不會出手幫忙，他也不確定黃明志重獲自由後是否會返家。

來自馬來西亞的歌手黃明志過去就爭議不斷，上月22日台灣網紅「護理女神」謝侑芯傳出在馬來西亞過世，享年31歲，第一時間其經紀人Chris表示聽聞是因健康問題，當下就走了，來不及急救，好友網紅雪碧（方祺媛）則發文表示不捨崩潰，指兩人感情好，沒有任何利益關係，本來約好上月26日等謝侑芯回台灣後要一起打高爾夫球，沒想到成為遺憾。

本月2日，當地媒體報導，謝侑芯過世當下黃明志在場還涉毒遭逮，黃明志原本否認說：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信」，但被檢警打臉，指尿檢驗出對四種毒品呈現陽性，黃明志被拘捕兩天上庭後，黃明志否認有罪，並在獲准保釋外出。

黃明志日前投案，先自拍繞一圈。（圖／翻攝自namewee IG）

豈料本月4日案情急轉直下，馬來西亞檢警表示，該案不會朝向性侵案方向調查，而是謀殺案，當地內政部長拿督斯里賽夫表示，處理類似案件時的SOP就是要進行法律分類，而這是最重要的程序，需掌握完整初步證人的供詞和證據後、經過審慎評估後，才能確定要引用哪些適當法律條文，確立辦案調查主軸；遇到複雜案件時，更需拿捏確認，「調查方向有時不止一個，有時可能是兩個，甚至三個並行展開。只有在調查結束後，調查報告才能最終定稿。這就是調查的流程」。

5日凌晨，黃明志在社群網站宣布投案，澄清「稍早已經跟了警察約了時間到警局報案以及報到」，他會配合警方調查，給社會大眾、死者家屬一個交代，他也表示自己先前遇過7次通緝令，都是自己報到，未曾逃過；和黃明志愛情長跑15年的正牌造型師Sarah女友當下也在一旁，不離不棄。

謝侑芯友人提出4大疑點。（圖／翻攝自 IG）

而對於謝侑芯命案，她的經紀人先前轉發親友的4大疑問，包括謝侑芯中間消失的18小時發生何事？謝侑芯是否知情且同意使用違禁品？現場是否還有其他人？是否還有沒公開的關鍵畫面。《中國報》求證金馬警區主任沙扎里助理總監，對方簡短表示，關於有第三者在場的說法「不正確」。

謝薇安轉發網上曝光黃明志被捕時的照片。（圖／翻攝自missingvivian IG）

黃明志投案後，警方曾透露根據口供，兩人曾發生「超友誼」關係，警方指出：「他們是朋友，也有著其他的關係……在這裡我就不贅述。他們在國外一起，然後一起登記入住酒店，直至發生命案」，而昨傳出黃明志有望保釋，謝侑芯的代表律師說：「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了」。

此外，黃明志出事後，許多原定的工作也被影響，他本來是今年年底金門跨年晚會的壓軸表演歌手，因顧及活動形象、社會觀感，活動廠商已經主動提出要更換黃明志，改由其他歌手代打，金門縣府也同意。他先前曾接受北市觀傳局宣傳觀光，觀傳局長余祥回應，北市府秉持「反毒零容忍」的立場，已下架過去合作影音，並發文要求經紀公司，同步下架黃明志頻道上和北市觀傳局合作的影片。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！