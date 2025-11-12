馬來西亞歌手黃明志，近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前相關的調查報告已經出爐，預計在明天公布。對此，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，目前並無證據顯示黃明志的犯案證據，可能在明天獲得保釋。對此，黃明志的在台經紀人也轉發新聞表示：「謝謝大家的關心。」

據《中國報》報導，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基表示，截至目前為止，從警方的調查報告中並未見到任何有關黃明志與謝侑芯死心聯繫起來的線索，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者」，聲明確定在12日由總檢察署發布。

不過，丹斯里莫哈末杜蘇強調，若調查有最新發現，他們會採取相對應的行動措施。此外，警方也已經從謝侑芯家屬手中要回關鍵的兩項物證，也就是謝侑芯的行李箱和兩台手機，目前正請刑事罪案調查局（D6）支援協助查看和黃明志相關內容。

至於謝侑芯的遺體何時才被領出？金馬警區主任沙扎里總監則表示，目前還需要一段時間，等待相關程序完成後才能做決定。

謝侑芯是否涉毒致死，還有待大馬警方說明。（圖／翻攝謝侑芯IG）

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。