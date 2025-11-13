馬來西亞歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，經警方連續扣留9天調查後，稍早傳出他已在警方擔保下獲得口頭保釋，消息曝光後，現場湧入大批媒體守候。黃明志的律師及交往15年女友Sarah親自到警局處理保釋事宜，黃明志戴著招牌毛帽、神情憔悴，疑明顯暴瘦一圈，全程未發一語便搭車離開警局。對此，黃明志台灣經紀人也證實，黃明志已於13日下午3點保釋，至於保釋後的最新狀況，經紀人未作回應。

根據馬來西亞《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，案件調查報告已於今日正式移交總檢察署，黃明志目前在警方擔保下獲得短暫自由，口頭保釋期限為11月13日至11月26日。待警方接獲女死者的解剖報告後，將會再次送交吉隆坡檢察總署進行審核。

有消息指出，在離開前，黃明志要求前往醫院進行詳細身體檢查，警方將他載往吉隆坡中央醫院。其委任律師鄭清豐證實此事，今日午間確實要求到醫院做詳細的身體檢查。據了解，黃明志在繳交保釋金後，短暫停留查案官辦公室數分鐘，於下午3點38分左右才搭乘車輛離開金馬警區， 全程未與在外守候的大批媒體交流。