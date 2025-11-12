馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，成為輿論焦點。黃明志在遭拘留8天後，調查報告已經完成，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日指出，目前並無足夠證據顯示黃明志犯案，預計可能將於明（13日）獲得保釋，消息一出，外界再度關注此案進展。而謝侑芯家屬的委任律師陳俊達也隨即發聲「不代表這個案件已經結束」。

據《中國報》報導，謝侑芯家屬的委任律師陳俊達受訪時表示，法律上，若黃明志未被控告，依法即可獲釋，但他也明確強調：「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了」。陳俊達透露，目前謝侑芯的家屬已離開馬來西亞，後續將由律師團隊持續與警方保持聯繫，密切追蹤案件發展。

回顧整起事件，謝侑芯猝逝案發生於10月22日，地點在吉隆坡某飯店，據黃明志的口供，他發現謝侑芯在浴缸內昏迷，曾立即施以心肺復甦術但未見效，通報救護人員到場，黃明志否認涉及不當行為，稱兩人當時是為討論影片拍攝計畫而見面。且黃明志初步驗尿，呈現4種毒品陽性反應，引發外界質疑，案發後，他於11月5日凌晨主動投案，警方兩度延扣至11月13日。

隨著官方調查報告完成，案件關鍵結果預計將於13日公布。對此，黃明志在台經紀人稍早也轉發相關新聞，表示：「謝謝大家的關心。」

