歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞發生的命案，黃明志5日凌晨投案後，最新消息是因沒有直接證據指他和死者的死亡有關係，預計今(13日)將獲保釋。對此，謝侑芯好友、「最強奶媽」謝薇安在IG發13字黑底文，明顯對此不服氣。

謝薇安今凌晨寫下：「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」意指不解當地警方的辦案進度，據《星洲日報》報導，謝薇安對此感到驚訝，但仍尊重大馬警方的判斷，但由於謝侑芯過世時，黃明志人在現場，也疑似移動遺體，原因和詳細過程為何，希望他能詳細吐實。

謝薇安曬出黑底文。（圖／翻攝自missingvivian IG）

謝侑芯經紀人Chris之前也曾連番砲轟黃明志：「我就說，你要打臉自己多少次，繼續說謊的垃圾東西」，「我說過了，馬來西亞是個那麼先進的國家，怎麼可能吉隆坡的救護車會延遲一小時才到，你的聲明完完全全侮辱了馬來西亞的急救人員」，「你再躲啊，這時，你的網軍沒用了」。

謝薇安先前痛罵黃明志。（圖／翻攝自missingvivian IG）

謝薇安更痛心指出不可以讓這件事沉下去，謝侑芯付出了生命作代價，「而這位黃先生卻依然逍遙，事後也無所謂，睜眼說瞎話，簡直離譜至極」，她也衷心希望案情水落石出，並諷刺黃明志「希望你關到掛^_^」。至於外界好奇謝侑芯是否已靠滾床黃明志賺錢？謝薇安曾受訪否認，澄清謝侑芯靠Only Fans的收入可以月入百萬，不需要性交易。

