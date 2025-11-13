黃明志涉嫌捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案中，遭警方二度延扣持續調查，如今傳出沒有確切證據與案件有關，預計今天中午後獲釋，他的父親稍早受訪時，表示自從黃明志出事後，一直聯繫不上本人，更強調自己愛莫能助，完全幫不上忙。

根據《中國報》報導，黃明志預計今天中午後獲釋，不過離開前被要求到醫院做健康檢查，委任律師鄭清豐及女友Sarah已經陸續抵達警局，正在辦理手續，據悉，他獲得警方口頭保釋外出，時間從今天到本月26日，同時等待死者驗屍報告出爐，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出屆時會將報告呈交給副檢察司，做下一步定奪。

對於黃明志捲入謝侑芯命案，他的父親表示不會再額外聘請律師為兒子辯護，強調當警方改以謀殺案偵辦時，一度相當擔憂，「我什麼也幫不上忙，因為不清楚兒子的近況，至今我也聯絡不上兒子，可能是兒子的手機被警方查扣，不能使用，但現在都還沒聽到兒子的聲音」，至於兒子黃明志獲釋的消息，他表示也是從新聞報導得知。

被問及兒子獲釋後是否會返家? 黃明志父親表示從出事後一直聯繫不上，完全不知道接下來究竟會如何，目前只能走一步算一步。

黃明志父親表示出事後一直聯繫不上兒子。（圖／中時資料照）

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。