大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，日前投案進行調查，稍早傳出在警方擔保下獲得口頭保釋，如今已經大批媒體在現場等候，直擊到黃明志的律師及親友率續抵達現場，其中包括交往15年的女友Sarah。

根據《中國報》報導，黄明志獲釋前被警方要求到醫院做健康檢查，隨即被送往吉隆坡中央醫院，約莫下午2時35分左右，一名頂著光頭、身穿橙色囚衣，疑似是黃明志的男子，被拍到雀躍的進入金馬警區總部，可見即將獲釋的他，心情顯得格外輕鬆，黃明志的律師稍早趕赴警局辦理相關手續，交往15年的女友Sarah也抵達現場，可見對男友始終不離不棄。

據悉，黃明志獲保釋後，先是逗留在查案官房間數分鐘後，才步出警局緩緩離開，全程沒有跟守候在外頭的媒體有任何接觸，黃明志獲得警方保釋外出後，期限是到26日，也就是到謝侑芯的解剖報告出爐為止，倘若警方收到報告，不排除會重新調查結果，呈交副檢察司，屆時會再做進一步的決定。

至於黃明志的父親表示兒子出事後，就完全聯繫不上，所有的消息都是從媒體報導得知，對於兒子獲釋後會否返回家中，父親表示完全不清楚。

