馬來西亞創作歌手黃明志，今（13日）下午3時許獲得「口頭保釋」，離開金馬警局總部，且沒有在對外發表任何談話，至於案情真相還有待檢方釐清。對此，謝侑芯的閨密網紅謝薇安也在第一時間得知此事，發聲回應。

據《中國報》報導，黃明志享用完午餐後，待在金馬警局總部，等待律師代表以及女友Sarah辦理相關事宜。歷經一個多鐘頭後，黃明志步出警局，但現場並無任何一家媒體堵人接觸，黃明志順利坐上轎車後離開。

作為謝侑芯生前的好姊妹，謝薇安得知後，僅在IG限時動態上PO出一張對話截圖，對方告訴她「黃明志離開警局了，沒發表任何談話」，讓謝薇安以「...」回應，表示自己無言以對，隱約想透露一些事情。

謝薇安IG限動。（圖／翻攝謝薇安IG）

此外，另一位謝侑芯的閨密雪碧，在得知黃明志將獲得保釋後，則在IG上曬出與謝侑芯生前聚會的快樂影片，沉痛寫下：「侑芯你太冤了，一個鮮活的生命！你說無辜？但你可以保證跟你一點關係都沒有嗎」，似乎暗指黃明志與謝侑芯的死因有關。

