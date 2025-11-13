台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，黃明志涉嫌捲入命案中，大馬警方朝謀殺案偵辦，為了釐清案情二度進行延扣，如今最新消息指出沒有直接證據，能證實黃明志和案件有直接關係，預計今(13日)獲釋，沒想到在正式獲釋黃明志之前，身為謝侑芯好友的「情色教主」雪碧，直接發文感嘆：「侑芯你太冤了」，立刻引發關注。

雪碧稍早在Instagram曬出與謝侑芯生前聚會的影片，兩人對著鏡頭笑得合不攏嘴，好心情全寫在臉上，如今這幕隨著謝侑芯猝逝，只能留存在腦海中回憶，對此，雪碧感概表示：「侑芯你太冤了，一個鮮活的生命！你說無辜？但你可以保證跟你一點關係都沒有嗎」，似乎暗指黃明志絕對與謝侑芯的死因脫不了任何關係。

雪碧強調一直沒有對外發聲，是為了在等警方的消息，接著強調整起案件充滿諸多疑點「前後不一，疑點重重，幾天的時間說沒證據釋放，人命關天，這個結果論我不能接受」。

眼見喪友之痛的她相當悲傷，網友紛紛留言打氣：「姐姐希望妳不要太傷心，正義不會遲到的」、「謝侑芯不會忘記妳，她一定會去到更好的地方」「雪碧你知道什麼就公開或者私下跟警察說，只有坦承真相才會大白」，對於遭質疑消費謝侑芯，她直接反擊網友：「我不講的話，事情是不是就這樣過去，誰會去注意這個話題」。

