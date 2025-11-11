因應鳳凰颱風來襲，台東市公所今（11）日備妥6000袋沙包，上午9時起於市公所清潔隊開放民眾領取，每人限領5袋。不過，不少民眾反映「5袋有點少」、「上班時間不方便領」；市長陳銘風回應，若沙包數量不足，將持續裝袋並派員職守，上班族可利用空閒時間前來領取。

受到颱風外圍環流影響，台東市區上午間歇性風雨不斷，市公所清潔隊前陸續有民眾前來領取沙包防颱。馬蘭榮家動員多達40名人力搬沙包，避免機構出現積淹水災情，「防範未然」；有民眾騎車前來，他表示，家中略有積水情況，限領5袋沙包有點少，「多一點會更好」；另一名阿嬤則笑說，每逢大雨，住家旁水田就會灌水，「以前都忘記來領，這次第一次拿沙包」。

陳銘風表示，此次依例備妥6000袋沙包供民眾取用，雖然颱風未直撲台東，但受東北季風共伴效應影響，可能帶來強風豪雨。市公所將視現場需求持續補充沙包，並派員值守協助。