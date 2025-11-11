鳳凰颱風逼近，大台中地區蔬菜市場出現「產地搶收、民眾搶買」批發與零售價格脫鉤的現象：批發市場供應暴增、平均批發價格微跌，但零售市場卻出現颱風未到、菜價已放飛現象，有婆媽哀怨表示，「要吃土了！」。

台中果菜運銷股份有限公司指出11日台中果菜批發市場蔬菜拍賣量高達265.5公噸，比平日約170至180公噸暴增近百公噸。由於農民提前採收，加上承銷商預期颱風將帶動消費需求，拍賣氣氛熱絡，11日平均拍賣價為每公斤30.6元，較前一日32.9元些微向下調降，整體而言量價維持平穩。

不過在零售端，價格卻上演另一場「颱風行情」。在台中第五市場與多處黃昏市場，葉菜價格一路攀升，小黃瓜每斤79元、櫛瓜59元，高山大蒜一把要價50元。有消費者表示，高麗菜價格劇烈，昨日早上每顆35元，傍晚到黃昏市場已漲至每顆50元，今早更飆到每台斤50元，民眾抱怨「颱風還沒來，菜價就先漲！」

台中果菜運銷公司指出，市場交易熱絡，迌要與農民搶收，民眾也預期颱風會帶來災損所致，隨著颱風路徑逐漸明朗，若天候穩定、供應無虞，零售端漲勢可望回穩，但短期內仍難消除民眾的搶菜焦慮。